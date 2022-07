La via di Monza dove ci sono i materassi in strada e la gente dorme sotto le stelle

Dopo la doccia in piazza, una dormita sul materasso. Sempre alla luce del sole, in mezzo alla strada. Così vivono le persone che a Monza hanno scelto piazza Cambiaghi come loro dimora a cielo aperto. Settimana scorsa la storia raccontata da MonzaToday della centralissima piazza trasformata in bagni e docce all'aperto, con persone che si lavavano poco lontano dalle auto parcheggiate e dai passanti che attraversavano la centralissima via aveva suscitato un forte dibattito.

Adesso arriva l'ennesima denuncia da parte di alcuni residenti e passanti che percorrono quella parte della città a pochi passi dalle guglie del Duomo. Con le immagini inviate alla nostra redazione di alcuni senzatetto che oltre ad aver occupato (come ormai succede da tempo) i portici della grande palazzina che affaccia sulla piazza, hanno scelto di dormire proprio in mezzo alla strada. Un grande materasso matrimoniale posizionato sulle griglie del parcheggio sotterraneo; sopra sdraiato un uomo che riposa. Accanto una bicicletta, presumibilmente il mezzo che utilizza per muoversi in città.

"Noi non ce la facciamo più - spiegano alcuni residenti -. Non è una situazione sostenibile. Una piazza non può essere trasformata in dormitorio a cielo aperto. Le persone non possono aprire le finestre di case e uffici e ammirare questo spettacolo, poco decoroso prima di tutto proprio per queste persone che vivono ai margini della società. Non è possibile per chi viene in piazza a parcheggiare l'auto fare lo slalom tra materassi, escrementi, bottiglie, cocci di vetro". La richiesta non è solo quella di maggiori controlli. "Servono interventi immediati e mirati. Settimana scorsa abbiamo denunciato docce a cielo aperto, con uomini seminudi in piazza, ma non ci sono state reazione da parte del comune. Adesso denunciamo anche questi nuovi bivacchi notturni e diurni: non è ammissibile rimanere inermi: servono interventi e subito".