"C'è chi ha paura di andare a lavoro": degrado, deiezioni e timore di aggressioni nella piazza di Monza

"Come segnalato più volte il degrado della piazza non viene affrontato dalle autorità, il rifacimento della piazza non è la soluzione insieme alla mancanza di pulizia degli spazi" si legge nella segnalazione giunta alla redazione da parte di un cittadino che ha inoltrato una comunicazione indirizzata anche alle autorità, a partire dal sindaco e dagli assessori.

"Una foto ed una descrizione di quanto accade in piazza Cambiaghi a pochi metri dal Duomo e, comunque, in un centro abitato. Trovo vergognoso che non si sia trovato un rimedio alla situazione, al disagio delle persone senzatetto ed allo sconforto di chi ogni giorno si reca in ufficio in condizioni precarie di salute, igiene e con la paura di essere aggredite" si legge nella mail.

"Non si tratta semplicemente del rifacimento di una piazza ma di smettere di girarsi dall’altra parte, non è ammissibile che questa situazione non venga affrontata e risolta, ci sono rifiuti ovunque, deiezioni e molto altro(...).Vi sembra accettabile che le persone abbiano paura di venire al lavoro? O che i clienti abbiano schifo della sporcizia? Gradirei sapere se avete intenzione di risolvere la situazione o quanto meno affrontarla tutelando la dignità di tutti, inclusi i senzatetto" ha concluso la missiva.

Una lettera che dal municipio non hanno ignorato a cui ha dato risposta lo stesso assessore Marco Lamperti. "Dopo l’acquisizione al patrimonio dell’Area Cambiaghi lo scorso gennaio (dopo più di 30 anni di discussione e contenziosi con la proprietà), abbiamo approvato un progetto di riqualificazione dell’intera Area Cambiaghi (salvo la parte cintata che è di proprietà privata) che prenderà avvio questa estate" hanno fatto sapere dall'amministrazione. Intanto però le segnalazioni relative al degrado e agli episodi di microcriminalità nella zona si susseguono.

A inizio giugno qui si era registrata un’aggressione e un furto in pieno giorno con i dipendenti degli uffici che gridavano dalle finestre e chiedevano aiuto, mentre i ladri fuggivano perdendo le banconote lungo la strada. Ma la situazione, secondo le testimonianze, in piazza Cambiaghi, ogni giorno eccetto forse in occasione del mercato settimanale, è sempre la stessa: persone senza fissa dimora che bivaccano, chi utilizza la fontana come doccia, chi chiede l’elemosina, chi ancora ha trasformato i portici in casa. E a chiedere maggiori controlli e interventi costanti erano state anche alcune mamme degli studenti della vicina scuola media Confalonieri. “La situazione di mancanza di sicurezza in piazza Cambiaghi è nota da tempo - spiega una mamma di uno studente della Confalonieri a MonzaToday -. I fatti di cronaca sono all’ordine del giorno, così come le segnalazioni sia in Comune sia alle forze dell’ordine. Noi genitori abbiamo paura e chiediamo maggiori controlli. Controlli adesso che inizia la bella stagione e i nostri figli, tutti preadolescenti, hanno più tempo libero e anche la mattina e il pomeriggio si incontrano in centro. Noi abbiamo paura per la loro incolumità: passare in quella piazza è pericoloso. Naturalmente l'area dovrà poi essere maggiormente controllata anche al ritorno sui banchi di scuola e soprattutto all'ingresso e all'uscita dei nostri ragazzi”. La stessa richiesta arriva anche dai dipendenti degli uffici che affacciano sulla piazza che, spesso, come si legge nella segnalazione, hanno paura di andare a lavoro.