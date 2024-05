Un picchetto fuori dall'azienda con uno sciopero ai cancelli e il blocco dei camion carichi di merce in ingresso. Mobilitazione a Bellusco, alla GiTre, l'azienda attiva nella produzione di maniglie e accessori per contenitori con sede in via Del Commercio. A organizzare un picchetto martedì mattina è stato il sindacato Sì Cobas Lavoratori Autorganizzati: "Nuovo sciopero con picchetto da parte dei lavoratori iscritti al Si Cobas. Nonostante vi sia una sentenza del tribunale di Monza riguardo il rientro di alcuni operai iscritti, stamattina il Si Cobas ha ribloccato gli ingressi alla ditta perché l’azienda non consente il regolare svolgimento dell attività lavorativa degli stessi nonostante l’ordinanza" hanno spiegato dal sindacato.



A Bellusco martedì mattina erano presenti anche le forze dell'ordine con il personale della questura e i carabinieri. I lavoratori in presidio hanno previsto il blocco dei tir carichi di merce con i blocchi che, tramite la mediazione delle forze dell'ordine, sono stati poi spostati per consentirne l'accesso. "Si continuerà con la lotta fino al reintegro totale di tutti i lavoratori" hanno annunciato dal sindacato.