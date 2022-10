Riempie di calci e pugni bambina di 8 mesi, figlia della compagna. Fermato

na bambina di otto mesi versa in gravissime condizioni in ospedale dopo essere stata picchiata selvaggiamente con calci e pugni. Il fatto è avvenuto a Casarile, nel Milanese, in un condominio di via Colombo sabato pomeriggio. La piccola si trova ora all'ospedale di Bergamo dopo essere stata inizialmente portata al San Matteo di Pavia dai sanitari del 118, avvertiti dalla nonna della bambina.

La nonna materna, dopo varie telefonate a vuoto alla figlia e al compagno, verso le otto di sera si è presentata nell'appartamento, dove ha trovato la bambina incosciente. Ha immediatamente avvertito il 112 e i sanitari sono accorsi, portando d'urgenza la piccola al San Matteo. I familiari hanno spiegato ai sanitari che la bambina era caduta dal seggiolone, ma la piccola riportava un'emorragia cerebrale, un trauma cranico e varie fratture che hanno portato i medici ad avvertire la procura di Pavia, mentre trasferivano la bambina a Bergamo.

La procura ha subito aperto un fascicolo per tentato omicidio e disposto le indagini, affidate ai carabinieri, che si sono concentrate sul compagno della madre, fermato nella giornata di domenica. Secondo le prime informazioni avrebbe ammesso di avere picchiato la bambina. Ora le indagini proseguono per fare luce su altre eventuali responsabilità. Intanto la piccola è in coma farmacologico e in pericolo di vita.