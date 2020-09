Picchia e insulta la ex compagna al bar e la manda in ospedale: arrestato 51enne

Gli insulti davanti ai passanti in un bar e gli schiaffi. Poi una nuova aggressione con l'ex compagno che la afferra per i capelli e la fa cadere a terra dove le arriva una raffica di calci per cui finisce anche all'ospedale. Una storia di violenza e umiliazione a cui hanno messo fine i carabinieri della compagnia di Desio che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo di 51 anni di Lissone.

Tra i due c'era stata una relazione e una convivenza durata sei anni, poi interrotta lo scorso luglio. L'uomo non si è mai rassegnato alla fine della storia e ha cercato in tutti i modi di continuare a mettersi in contatto con l'ex compagna. I primi giorni di agosto l'ha notata in un bar in compagnia di un'amica e si è avvicinato. Dopo averla insultata pubblicamente davanti a tutti, intimandole di rispondere alle sue telefonate, l'ha presa a schiaffi. La donna inizialmente aveva deciso di dimenticare quanto accaduto e lasciarsi quell'ultimo episodio alle spalle tagliando ogni contatto con l'ex compagno anche sui social network. Poche settimane dopo però lui si è ripresentato in un bar dove la donna stava bevendo qualcosa con un'amica.

Di nuovo insulti e una nuova aggressione. Il 51enne le ha tirato i capelli e l'ha fatta cadere a terra mentre lei cercava di graffiargli il volto per difendersi. E poi ancora calci addosso mentre la donna era sdraiata sul pavimento. Questa volta, dopo essersi presentata in ospedale e aver riportato un trauma al torace, la vittima si è rivolta ai carabinieri a cui ha denunciato tutti i maltrattamenti subiti. Ora l'uomo è stato arrestato su esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere.