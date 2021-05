Geloso di Balotelli, prende a morsi e testate la compagna: condannato

E' stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione il 30enne di Chiari che per mesi avrebbe molestato e maltrattato una donna di 31 anni con cui aveva una relazione

E' stato condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione il 30enne di Chiari che per mesi (nella seconda metà del 2019) avrebbe molestato e maltrattato la compagna, una donna di un anno più grande e madre di due bambini. Un crescendo di violenza che sarebbe culminato in autunno in una aggressione a morsi e testate, davanti ai suoi bambini (terrorizzati). E infine la sera di Natale ci sarebbe stata anche una violenza sessuale.

Le indagini dei carabinieri

E' stato quest'ultimo episodio a convincere finalmente la donna a denunciare il compagno violento. Le indagini dei carabinieri in pochi mesi hanno ricostruito nei dettagli il lungo periodo di angherie. Il 30enne, folle di gelosia, avrebbe iniziato a minacciarla, a sequestrarle il cellulare, per poi arrivare alla violenza fisica e sessuale. Già inizialmente raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento alla vittima, il ragazzo poi è finito a processo davanti alla prima sezione penale del Tribunale di Brescia con le accuse di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni.

Nella vicenda sarebbe rimasto marginalmente coinvolto anche Mario Balotelli. Il calciatore del Monza, ex bomber del Brescia, sarebbe infatti amico della donna vittima di violenze e angherie e il giocatore avrebbe cercato di difenderla.