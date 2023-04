Una scenata di gelosia degenerata in una aggressione con un uomo ubriaco che, tra le mura di casa, davanti al figlio minorenne, ha aggredito la compagna. I fatti sono avvenuti in un comune dell’hinterland nord di Monza dove un 50enne italiano, in stato di ubriachezza, ha aggredito la compagna, scagliandole contro una lampada e ferendola al viso. Poi avrebbe cercato di colpirla con un pugno ma il colpo è stato ricevuto dal figlio minorenne della cooppia che era intervenuto in soccorso della madre, per proteggerla dalla quella furia di violenza.

Per l'uomo il questore di Monza e Brianza Marco Odorisio ha disposto il provvedimento di ammonimento nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione dei reati connessi alla violenza domestica e di genere. "All’atto della notifica dell’ammonimento, i funzionari della Divisone Anticrimine della Questura hanno intimato all’uomo di seguire un percorso di sostegno psicologico per comprendere il disvalorare delle condotte violente agite; l’ingiunzione trattamentale rientra nell’ambito del “protocollo Zeus” di recente concluso grazie alla collaborazione tra questura di Monza e Brianza, comune di Monza e centro Italiano per la Mediazione (CIPM) di Milano e già attivo in oltre ottanta province sul territorio nazionale" specificano dalla questura.

Non solo denuncia: che cos'è l'ammonimento

L'ammonimento del questore è un atto amministraztivo che può essere promosso in presenza di atti persecutori o violenza domestica. Si tratta di un iter differente e più rapido rispetto a una denuncia e che non ha le stesse ripercussioni anche a livello penale, permettendo così di frenare comportamenti che potrebbero in futuro degenerare.

A presentare istanza al questore con richiesta di ammonimento (per atti persecutori o per violenza domestica) deve essere la stessa vittima in seguito a condotte moleste che provocano in lei stati d'ansia e cambiamenti nelle abitudini di vita oppure per percosse o reati connessi alla violenza di genere. Una volta che il procedimento è stato istruito viene notificato l'iter che funge spesso da deterrente e nella fase istruttoria vera e propria la vittima viene nuovamente accolta in questura per l'acquisizione delle testimonianze e delle eventuali documentazioni corredate da certificati medici. "E' importante sottolineare che non è necessario che ci siano prove effettive con un riscontro oggettivo di ogni episodio denunciato: l'importante è che ci sia un quadro attendibile dei fatti esposti" avevano spiegato dalla questura illustrando la procedura. Al termine dell'istruttoria se le risultanze lo prevedono viene notificato l'ammonimento da parte del questore e la persona destinataria viene convocata in ufficio. "Gli si fa comprendere il disvalore delle sue azioni e le conseguenze a cui può andare incontro, tra cui anche una denuncia nel caso di recidiva". Spesso i destinatari dei provvedimenti vengono indirizzati anche a centri di supporto psicologico per l'avvio di un percorso riabilitativo ma non tutti accettano di sottoporsi alla terapia. A differenza dell'ammonimento per atti persecutori (la cui istanza deve essere presentata dalla vittima), per l'ammonimento per violenza domestica la segnalazione oltre che dalla persona offesa può essere fatta anche da terzi - come per esempio un vicino che in più occasioni ha assistito a determinati episodi - oppure da centri antiviolenza. Gli approfondimenti per la valutazione di provvedimenti vengono effettuati dall'ufficio anche in seguito a interventi delle volanti per liti in famiglia. E ogni giorno, tutto il giorno, sono diversi gli episodi che vedono impegnati gli agenti per reati connessi alla violenza tra le mura domestiche. Nel 2020 sono stati 10 gli ammonimenti del questore notificati dalla questura, numeri che nel 2021, complice la pandemia e forse una maggiore sensibilizzazione sul tema, si sono più che triplicati con 25 ammonimenti per atti persecutori e 11 per violenza domestica. In soli due mesi del nuovo anno i provvedimenti avviati sono già una quindicina.