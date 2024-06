Picchia il padre di 90 anni fino a mandarlo in ospedale: arrestato un uomo in Brianza

Tutto intorno disordine, con oggetti sparsi per l'appartamento e un bastone spezzato sporco di sangue. Seduto a terra, al centro della stanza, con la testa ferita e china, un uomo di quasi novant'anni. Sono state le grida di aiuto e le urla di minaccia provenienti da quell'appartamento a far accorrere nella serata dello scorso 5 giugno, a Cornate d'Adda, i carabinieri della stazione di Agrate Brianza che hanno arrestato in flagranza di reato il figlio dell'anziano ora accusato di maltrattamenti in famiglia.

La lite scoppiata tra le mura domestiche è stata sentita dai vicini che, preoccupati, hanno dato l'allarme al 112. L'anziano, secondo quanto ricostruito dal comando provinciale dell'Arma di Monza e Brianza, aveva la testa insanguinata e "altre vistose tracce di violenza subita sul resto del corpo". Il figlio, 53 anni, ha inizialmente cercato di nascondere quanto accaduto, raccontando che il padre era caduto da solo e si era ferito da sé.

Una ricostruzione che però ha lasciato diversi dubbi e che non coincideva con quanto visto dai militari entrati nell'abitazione e con le grida sentite. In casa è stato trovato anche un "bastone spezzato macchiato di sangue". Il pensionato è stato soccorso da un'ambulanza e trasferito all'ospedale di Vimercate dove è stato ricoverato in prognosi riservata e poi giudicato fuori pericolo. In seguito all'intervento, è emerso un contesto di violenze e vessazioni che andava avanti da tempo. Per il 53enne è scattato l'arresto e l'uomo ora si trova in carcere.