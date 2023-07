Devasta casa e prende a schiaffi con la sacca delle urine l'anziano padre malato a letto

Qualcuno ha sentito le urla di aiuto che provenivano da un appartamento e ha dato l'allarme. Tra le mura di casa c'era un uomo di 78 anni, malato e allettato, aggredito e preso a schiaffi dal figlio 44enne - sotto effetto di droga - che pretendeva duemila euro dal padre. E' successo nel primo pomeriggio di martedì 11 luglio a Monza, in un palazzo del quartiere Cederna. E ora l'uomo, con problemi di tossicodipendenza e legati all’alcool, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali, è in carcere, arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L'intervento della polizia

Sono state tante le chiamate giunte alla centrale operativa della polizia di Stato a partire dalle 14.30 di martedì. A chiedere l'intervento della polizia sono stati diversi cittadini e un operaio impegnato in alcuni lavori che ha spiegato agli agenti di sentire delle urla e delle irichieste di aiuto provenire dall’interno di una abitazione in zona Cederna.

Sul posto sono subito arrivate due volanti della polizia che sono entrate dentro quell'appartamento che aveva la porta aperta e dove un uomo si aggirava tra le stanze messe a soqquadro. A letto invece, con un catetere attaccato, c'era un 78enne molto debilitato. Il 44enne è stato fermato e i poliziotti si sono accorti che era fuori di sè, con l'alito vinoso e la classica eccitazione data dall'effetto delle sostanze stupefacenti e nelle mutande nascondeva una dose di ketamina.

La vittima ha raccontato ai poliziotti che il figlio - 44 anni - continuava a chiedergli ripetutamente del denaro e che, poco prima all’ennesimo rifiuto del padre di dargli duemila euro, era andato fuori di sè, iniziando a distruggere i mobili e gli elettrodomestici presenti in casa e spintonarlo e schiaffeggiarlo.

Il 44enne era arrivato anche a colpirlo con la sacca delle urine, impedendogli così di chiamare i soccorsi. Per l'uomo è scattato l'arresto. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Ora si trova in carcere.

In una settimana 3 interventi della polizia

L'arresto è stato solo il culmine di una serie di interventi e provvedimenti che avevano visto il 44enne indagato o sanzionato. Con precedenti per reati contro la persona, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, già lo scorso lunedì 10 luglio, era stato destinatario di provvedimento di DACUR (Divieto di accesso alle aree urbane), disposto dal questore della provincia di Monza e della Brianza Marco Odorisio, con il divieto, per un periodo di due anni, di accedere nei pubblici esercizi siti in via Papini e via Bertacchi, senza alcuna eccezione oraria, a seguito di fatti violenti avvenuti in prossimità di un bar sito in questa zona.

L’uomo infatti, mercoledì 5 luglio era stato indagato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, violenza e minaccia e lesioni personali, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. In quell’occasione, l’intervento della polizia era stato richiesto da una persona che era stata aggredita proprio dal 44enne, prima verbalmente e poi fisicamente. Poi di nuovo sabato 8 luglio, l'uomo è stato indagato per resistenza pubblico ufficiale, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale e, ancora, sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.