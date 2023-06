Monza saluta il suo comandante della polizia locale

Pietro Curcio va in pensione. Il 14 luglio il comandante della polizia locale di Monza saluterà i suoi uomini: sarà l’ultimo giorno di lavoro nel comando di via Marsala per poi godersi la meritata pensione.

Si conclude così il lungo percorso professionale del dirigente comandante del settore polizia locale e protezione civile del comune di Monza, iniziato 43 anni fa da semplice agente a Sesto San Giovanni e proseguito ricoprendo tutti i livelli intermedi, sino ad arrivare, venti anni fa, alla posizione apicale presso il grande comune alle porte di Monza.

L’arrivo nel capoluogo brianzolo risale a dicembre del 2018. “In tutti questi anni di servizio ho sempre cercato di agire con trasparenza e rispetto rigoroso della legalità, credendo fortemente nella validità della funzione svolta a favore della collettività – commenta Pietro Curcio -. Nel congedarmi rivolgo un sentito ringraziamento a tutte le autorità, alla stampa, ai colleghi dirigenti comunali e a tutto il personale del settore polizia locale e protezione civile che ho avuto l’onore di dirigere”.

Un lungo e prestigioso curriculum quello del comandante ormai prossimo alla pensione. Un’attività iniziata assolvendo il servizio militare nell’Arma dei carabinieri, poi la laurea in Giurisprudenza e in Scienze Giuridiche con indirizzo sicurezza e ordine pubblico. Nel corso della carriera è stato insignito di numerose onorificenze tra le quali spicca la medaglia di cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.