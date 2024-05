La pioggia da record ad Agrate Brianza (così rara da poter tornare forse solo tra 100 anni)

Si chiama tecnicamente "tempo di ritorno" e in statistica indica la probabilità che un evento si verifichi di nuovo e il tempo medio che intercorre tra il ripresentarsi di due eventi successivi di entità uguale o superiore. Ipotesi, proiezioni, calcoli tra ciò che potrebbe essere e quello che invece succede realmente. Numeri che riescono però a dare l'idea di quanto un determinato fenomeno sia raro. E abbia quindi possibilità di ripresentarsi tra un numero elevato di anni. In questo caso, addirittura un secolo.

"Più un evento è importante e impattante, minore è la sua probabilità di accadimento" ha spiegato l'ingegner Luca Bertalli, direttore dll'Ufficio Pianificazione, Modellazione e Autorizzazioni di Brianzacque. Ed è proprio quello che è accaduto ad Agrate Brianza, grafici alla mano.

Il pluviometro di Agrate Brianza ha registrato la caduta di 180 millimetri di acqua tra martedì 14 e mercoledì 15 maggio. Un dato che assume un significato più chiaro se confrontato con il valore registrato a Briosco, comune brianzolo situato in una zona centrale nell'asta del bacino del Lambro che ha avuto un tempo ritorno di vent'anni che significa, ha precisato Bertalli, un "evento minore, meno eccezionale".

Giornate di intense precipitazioni in cui le vasche volano - una trentina quelle dislocate sul territorio - si sono riempite, saturandosi per una portata di 300mila metricubi d'acqua. E solo ad Arcore tra i 16mila metricubi dell'invaso che Brianzacque ha realizzato in via Monte Bianco, i 16mila del Roccolo e i 12mila della Val Fazzola sono stati circa 45mila metricubi di acqua che sono stati trattenuti senza riversarsi sul territorio. "Si tratta di una quantità che corrisponde a 45 milioni di litri di acqua da immaginarsi come 45 milioni di bottiglie da un litro" ha concluso Bertalli, condividendo i dati emersi da un punto stampa sull'attività dell'Osservatio meteo climatico di Brianzacque a cui ha preso parte il presidente di Brianzacque, Enrico Boerci insieme al climatologo Luca Ceppi e all'ingegner Ferrazzini per fare il punto sugli ultimi eventi meteo di intensa pioggia che si sono verificati sul territorio nell'arco di una sola settimana, rilevando le differenze tra i fenomeni e le ricadute che hanno avuto sul territorio.

I tre giorni di pioggia record (con fenomeni diversi)

Lo scorso martedì 14 e mercoledì 15 maggio infatti si sono verificate due giornate di pioggia con "precipitazioni diffuse, consistenti, alternate a locali pause e intervalli". Giornate di pioggia e allagamenti mentre al sud del Paese le temperature raggiungevano anche temperature di 30 gradi. "In due giorni ad Agrate Brianza sono caduti 180 millimetri di acqua che è un fenomeno che presenta un tempo di ritorno di 100 anni per la sua eccezionalità" ha spiegato Ferrazzini. Il 20 maggio invece il temporale violento che si è abbattuto sulla Brianza, concentrandosi soprattutto sulla zona di Bovisio Masciago e Cesano Maderno ha avuto caratteristiche completamente diverse: tanta acqua in un lasso di tempo ristretto. "Il centro di scroscio si è concentrato tra Bovisio, Cesano e in parte Seveso e nel giro di un paio d'ore sono caduti tra 80 e 90 millimetri. E tra le 14 e le 15 in 60 minuti, il pluviometro ha registrato 63 millimetri che corrispondono a un evento meteo con un tempo di ritorno di 50 anni". Anche questo eccezionale.

Il maggio più piovoso del millennio, almeno dei primi 24 anni. Un mese di pioggia record che sta volgendo al termine dove sul territorio di Monza e della Brianza sono caduti 350 millimetri di pioggia, 200 in più della media stagionale secondo il dato areale rilevato dall'Osservatio meteo climatico di Brianzacque: un bollettino trimestrale curato dell’Ufficio Pianificazione, Modellazione e Autorizzazioni diretto dall’ingegner Luca Bertalli, con il supporto di Alessandro Ceppi, climatologo, ricercatore del Politecnico di Milano. E' stato proprio l'esperto insieme al presidente di Brianzacque, Enrico Boerci, insieme a Bertalli e all'ingegner Ferrazzini a fare il punto sugli ultimi eventi meteo di intensa pioggia che si sono verificati sul territorio nell'arco di una sola settimana, rilevando le differenze tra i fenomeni e le ricadute che hanno avuto sul territorio.Un maggio da record, per la pioggia caduta sul territorio. Il mese che si è appena concluso è stato il più piovoso del millennio, almeno degli ultimi 25 anni con 200 millimetri di pioggia caduti in più rispetto alla media mensile di Monza e della Brianza.

"Dal punto di vista termico dopo mesi e mesi di temperature sopra la media, il mese di maggio si è chiuso con circa un grado sotto la media stagionale del periodo ed è stata una primavera con una enorme variabilità dal punto vista delle precipitazioni e temperature" ha spiegato Ceppi.

Come salvare dall'acqua la Brianza, un territorio tra i più urbanizzati d'Italia

"Vogliamo raccontare dal punto di vista tecnico le caratteristiche dei fenomeni avvenuti e spiegare gli interventi messi in campo per attenuare la situazione e quello che dovremo fare ancora" ha spiegato Boerci, introducendo gli interventi tecnici. "La Brianza è tra i territori più urbanizzati d'Italia e bisogna trovare il modo di deimpermeabilizzare il suolo, sostituendo un po' di afslato e di cemento con aree verdi e una visione diversa per il futuro in una ottica di collaborazione virtuosa con i comuni del territorio".

"Si tratta di interventi per cui occorrono investimenti e finanziamenti, che porteranno il territorio a essere resiliente perchè attualmente stiamo patendo decine di anni di impermeabilizzazione e non si può pretendere che la situazione si risolva in poco tempo" ha aggiunto Ferrazzini. "Abbiamo un piano ben definito che siamo determinati a mettere in atto: ogni vasca in più e ogni intervento è un tassello" ha concluso.

"Di solito si verificano problemi dove c'è un reticolo idrico superficiale, in primis il Lambro perchè le fognature sono connesse con il reticolo. Siamo arrivati a un passo dal chiudere il nostro impianto, chiudere gli scarichi perchè se l'acqua fosse entrata avrebbe causato danni a impianti e macchinari" ha aggiunto Ferrazzini.

La mappa delle aree più a rischio in Brianza

Ma quali sono in provincia di Monza e Brianza le aree più a rischio davanti a fenomeni meteo straordinari come quelli che si sono verificati nelle ultime settimane? "Ci sono zone che possiamo definire sfortunate per quanto riguarda lo scorrimento con comuni con aree con una zona alta e una zona bassa" ha spiegato Ferrazzini. "Un altro elemento di pericolo è la presenza di un corso idrico sul territorio".

Poi c'è un discorso a parte per Roncello: "E' un comune con un notevole bacino agricolo argilloso e una volta che il terreno si satura si crea un grosso bacino drenante in poco tempo e nel momento in cui ci sono zone basse è pericoloso. A Roncello, per esempio, Brianzacque ha previsto un intervento a breve" ha concluso.