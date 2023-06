L'uomo che fa pipì con una bottiglia di birra in mano davanti ai bambini a scuola

Ha urinato davanti a scuola, sotto lo sguardo dei bambini che aspettavano il suono della campanella per entrare in classe e dei genitori che li avevano accompagnati. Si è slacciato i pantaloni e, con una bottiglia di birra in mano, ha espletato i suoi bisogni fisiologici, urinando davanti alla scuola all'ingresso degli alunni. E' successo a Villasanta, in Brianza, mercoledì mattina. E l'uomo, 45 anni, è stato bloccato e allontanato dai carabinieri che lo hanno anche sanzionato e segnalato per l'emissione del daspo urbano.

L'episodio è avvenuto alle 8, all'orario di ingresso a scuola. E quell'uomo ha fatto capolino tra le famiglie, i bimbi e i genitori in attesa di vedere entrare i figli in aula alla scuola Oggioni. Il 45enne, originario di Arcore, già noto alle forze dell'ordine è stato fermato dai militari mentre urinava davanti l'ingresso. Ad allertare i carabinieri sono stati proprio i genitori che accompagnavano gli alunni, spaventati anche dal fatto il 45enne avesse in mano una bottiglia di birra.

I carabinieri sono arrivati pochi istanti dopo, bloccandolo ed emettendo subito nei suoi confronti l’ordine di allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto. E' stato multato per atti contro la pubblica decenza e segnalato per l'emissione del daspo urbano.