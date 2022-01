Pirati della strada: in 10 giorni beccati due automobilisti che non si sono fermati a soccorrere

Le telecamere a Villasanta non perdonano. E grazie alla presenza di un centinaio di occhi vigili del "grande fratello" gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire ai due automobilisti che, all'inizio dell'anno, hanno investito due persone in paese. Nel primo caso l'automobilista dopo essersi accertato che la persona investita non fosse in gravi condizioni si è allontanato senza lasciare le proprie generalità; mentre nel secondo caso non si è neppure fermato ad accertarsi delle condizione della vittima.

Il primo incidente risale al 3 gennaio quando alle 8.30 una donna in monopattino è stata urtata da un'automobilista. La conducente si è accertata che la donna non avesse riportato ferite gravi e poi si è allontanata senza però lasciare i propri recapiti. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi e la donna è stata trasferita all'ospedale San Gerardo di Monza. Per lei 5 giorn i di prognosi. Gli agenti della locale hanno analizzato le registrazioni del sistema di video sorveglianza, hanno incrociato le immagini con informazioni sul parziale della targa del veicolo e sono riusciti a risalire alla conducente, una villasantese, denunciata per omissione di soccorso.

Il secondo incidente, invece, è avvenuto il 14 gennaio. Alle 7 in via Confalonieri, angolo via Sauro un'automobilista ha investito un pedone e poi si è allontanato senza fermarsi. Per la vittima 10 giorni di prognosi. Dopo gli accertamenti gli agenti sono riusciti a risalire all'automobilista, un 60enne di Villasanta. Per lui è scattata la denuncia e seguirà la sospensione della patente.