Temporali e maltempo, l'estate è "finita" e la piscina chiude prima

Addio estate. Almeno per quanto riguarda tintarella e un tuffo in piscina a Carugate. Il Carugate Fitness Village, il lido esterno della piscina del comune milanese alle porte della Brianza, ha infatti comunicato nella mattinata di lunedì 28 agosto che la piscina esterna è ufficialmente chiusa per la stagione. Già domenica, a causa delle avverse previsioni meteo, la società aveva comunicato che l'area sarebbe rimasta chiusa. Il perdurare del maltempo e le previsioni non favorevoli dei prossimi giorni hanno però deciso di rendere definitiva la chiusura.

"La nostra piscina esterna per quest'anno chiude ufficialmente: purtroppo le condizioni meteo di questi giorni ci costringono a chiudere qualche giorno prima del previsto. Tranquilli la piscina coperta è già in funzione, vi aspettiamo per una nuotata" è il messaggio che è stato pubblicato sui canali social.

Nuova allerta arancione per maltempo

Intanto nella giornata di lunedì 28 agosto la protezione civile di Regione Lombardia ha emesso una nuova allerta in codice arancione per il rischio di temporali forti, richio idraulico e idrogeologico valido anche per l'area di Monza e della Brianza. Per il rischio di vento forte invece l'allerta è stata emessa in codice giallo. L'avviso di criticità è entrato in vigore a mezzogiorno di lunedì 28 agosto e sarà valido fino alle sei di martedì 29 agosto.