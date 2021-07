Ad agosto piscina gratis per gli over 65

Tuffi gratis per i monzesi over 65 che nel mese d’agosto rimarranno in città.

L’Amministrazione comunale propone, anche quest’anno, l’ormai collaudato e gradito servizio di ingresso gratuito nelle due piscine comunali ai monzesi che hanno compiuto il 65esimo anno di età.

Per tutto il mese di agosto ingresso a costi zero alla piscina di Triante di via Pitagora, e al centro natatorio Pia Grande di via Stucchi.

Il centro di Triante sarà aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: la vasca estiva dalle 10 alle 20, quella coperta (aperta dal 2 al 29 agosto) dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 21.

Al centro Pia Grande, invece, la piscina sarà aperta dal 2 al 22 agosto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, e dalle 16.30 alle ore 20.30, mentre il sabato e la domenica dalle 9 alle 13. Invece dal 23 al 31 agosto la piscina rimarrà aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 21, nel fine settimana dalle 9 alle 18.

Per accedere gratuitamente alle due piscine i monzesi over 65 dovranno mostrare un documento di riconoscimento.