La pista ciclopedonale "invasa" dalle piante

Pedalate sotto le frasche, nel senso autentico della parola. Perché chi passeggia o pedala lungo la pista ciclopedonale di via Solferino, che costeggia il muro dell’ospedale Vecchio di Monza, viene letteralmente travolto dalle frasche degli alberi che si trovano all'interno del vecchio nosocomio.

A inoltrare la segnalazione alla redazione di MonzaToday è Giovanni Romano. Il monzese ogni giorno attraversa a piedi o in bicicletta quel tratto della via. "Il comune di Monza dovrebbe intervenire e sollecitare l’ospedale a tagliare le piante - spiega -. È pericoloso. Si vedono spesso i bambini della vicina scuola che con le insegnanti percorrono quel tratto di via Solferino per raggiungere il centro Ambrosini. Anche se piccini in quel punto vengono travolti dai rami. Il pericolo è anche per i ciclisti che invece di usare il percorso protetto in quel punto si immettono sulla carreggiata”.

Romano sollecita un intervento per mettere in sicurezza il percorso ciclopedonale. “Il problema della manutenzione delle piante dell’ospedale Vecchio non riguarda solo il tratto di via Solferino, ma anche il tratto lungo il canale Villoresi. Se l'ospedale non interviene è il comune che deve sollecitare un intervento, come fa con un qualsiasi soggetto privato che per mancanza di manutenzione mette a rischio la sicurezza di pedoni e ciclisti", conclude.