Dopo il blitz dei vandali è stata sistemata la pista di pattinaggio

Detto fatto. La pista di pattinaggio sul ghiaccio di Carugate, in piazza della Chiesa, era di nuovo ripristinata mercoledì 8 dicembre, dopo gli atti vandalici avvenuti in precedenza, che l'avevano devastata. I tecnici si sono messi al lavoro per sistemare il ghiaccio in modo che grandi e piccoli potessero tornare ad usufruirne al più presto.

Il sindaco Luca Maggioni, che aveva segnalato il fatto sul proprio profilo Facebook, mercoledì è tornato sull'argomento ringraziando, innanzitutto, gli addetti che hanno lavorato anche di notte, sottolineando che sono tanti i carugatesi che apprezzano l'attrazione della pista di pattinaggio. "E' stato positivo - ha scritto Maggioni - ricevere tanti messaggi di sdegno, vuol dire che fortunatamente non vogliamo rassegnarci a questi atti vandalici".

Più vigilanza vicino alla pista

Il primo cittadino ha poi ribadito che chi compie questi gesti a Carugate "è conosciuto dalle forze dell'ordine". Si tratterebbe in particolare di ragazzi minorenni. "Chi di dovere - ha aggiunto - ha fatto, sta facendo e continuerà a fare quello che bisogna fare in questi casi. Visto la delicatezza, è giusto che non si dica più di così sui social. Da parte del Comune ci sarà un supplemento di attenzione sull'area, con la presenza della vigilanza notturna in contatto con le forze dell'ordine".

Ed infine Maggioni ha sottolineato che gli atti vandalici in questione sono avvenuti intorno alle otto di sera, "alla presenza di tanti passanti, come ci mostrano le telecamere". E ha concluso: "Non abituiamoci all'indifferenza". Un monito a non voltarsi dall'altra parte quando si assiste a scene come quelle.