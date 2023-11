Piste ciclabili e tanto verde: ecco come sarebbe Monza se fosse una città olandese

Una città ciclabile, a misura di biciclette e pedoni. Da vivere più che da attraversare. Mentre Monza cerca di muovere qualche passo in direzione di una mobilità sostenibile e green, l'intelligenza artificiale immagina e disegna una città diversa. E ci mostra come sarebbe il capoluogo brianzolo se fosse una città olandese.

Poche macchine, nessuna coda, niente traffico e tante biciclette. E verde: aiuole, fiori ed erba. È quello che succede nei paesi del Nord Europa dove le auto stanno cedendo il passo alle bici, soprattutto nelle città. E la viabilità si sta adeguando di conseguenza. Strutture più leggere, molto più verde e zero traffico. In Olanda non è sempre stato così, ma il cambio di passo è tangibile. Reale. A Utrecht, per esempio, una strada con quattro corsie realizzata nell'alveo di un canale negli anni Sessanta è tornata a essere un corso d'acqua. Da un brutto stradone in cemento e asfalto è stato creato un parco in cui andare a correre, un canale su cui fare canoa. Una strada per spostarsi, ma in bici (e se proprio è necessario in macchina).

Come sarebbe Monza con più bici e senza traffico veicolare pesante? La risposta si può ottenere con un click attraverso un sistema di intelligenza artificiale chiamato dutchcyclinglifestyle, letteralmente "lo stile di vita ciclistico olandese". Si tratta di fantarealtà, ovviamente. Il portale sfrutta le immagini immagazzinate da Google Streetview e crea una elaborazione grafica di ciò che farebbero gli urbanisti olandesi se dovessero ridisegnare tutto mettendo al centro la mobilità sostenibile. "Aggiungiamo un tocco olandese", scrivono i proprietari della piattaforma nella presentazione. In pochi attimi viene elaborata un'immagine abbastanza reale. Ovviamente car free. L'effetto finale non è perfetto, ma colpisce. Arriva a dritto al punto. Risultato? Qualsiasi angolo di Monza potrebbe essere decisamente più bello se fosse chiuso al traffico.

Abbiamo fatto alcune prove. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di ridisegnare corso Milano e la strada si è trasformata in una corsia ciclabile costellata di aiuole e colori, trasformando con un click l'asse viario che attraversa la città e porta in centro che è anche tra i più trafficati. Un rendering ci ha mostrato poi il volto diverso, anche in questo caso green, di viale Brianza, a due passi dalla Villa Reale. Ma si potrebbe fare per ogni angolo della città e della Brianza.