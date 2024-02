L'uomo che a Monza girava in auto con una pistola carica e un coltello

Girava in auto per Monza con una pistola con cinque proiettili e un coltello a serramanico. E quando ha trovato sulla sua strada un posto di blocco della guardia di finanza non ha potuto nascondere il suo nervosismo. Ed è stato subito chiaro il motivo per cui non era a suo agio.

Un uomo di 59 anni, cittadino italiano, è stato arrestato a Monza dai militari della guardia di finanza nel corso di un posto di polizia effettuato nel capoluogo brianzolo. Qui le fiamme gialle hanno fermato l'auto su cui viaggiava il 59enne che è poi risultato gravato da numerosi precedenti penali e attualmente sottoposto alla messa alla prova per furto aggravato con uso di violenza.

A bordo dell'auto dell'uomo è stata trovata una pistola marca Beretta modello M34 calibro 9 con matricola abrasa rifornita con 5 proiettili, perfettamente funzionante e un coltello a serramanico che nascondeva addosso. Per il 59enne è scattato l'arresto per porto illegale di armi e ricettazione: il coltello, la pistola clandestina e i proiettili sono stati sottoposti a sequestro probatorio per capire se siano stati utilizzati o meno in episodi criminali.