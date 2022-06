È ai domiciliari (a casa della mamma): trovato con una pistola nella cyclette

Da tre anni ormai era ai domiciliari. Ma proprio in quella casa nascondeva un segreto. Un uomo di 50 anni, un cittadino italiano con precedenti alle spalle, è stato arrestato mercoledì a Limbiate, in Brianza, dopo essere stato trovato in possesso di una pistola e di una carta d'identità contraffatta.

A fermarlo sono stati gi agenti della VI sezione della squadra mobile di Milano, guidati da Marco Calì e Massimiliano Mazzali, che nei giorni scorsi avevano ricevuto una soffiata sul 50enne, indicato come possibile pusher di cocaina, che sarebbe stata nascosta proprio in casa.

Al momento del blitz dei poliziotti, nell'appartamento - dove l'uomo vive con la mamma e sconta i domiciliari - in realtà non è stata trovata droga. Però agli investigatori è bastato guardare meglio per scoprire una pistola calibro 6.35 con matricola abrasa nascosta all'interno della carenatura di una cyclette, oltre che una carta d'identità con la foto del 50enne ma i dati di un'altra persona. A quel punto per lui, che ha precedenti proprio per armi e per reati contro il patrimonio, sono scattate le manette.