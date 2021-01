"Mi fate una pizza?" poi spara un colpo di pistola (giocattolo): nei guai 21enne

"Mi fate una pizza?". E poi un colpo di pistola, esploso sul soffitto del locale. Attimi di paura in Brianza nella serata di Capodanno quando un ragazzo è entrato all'interno di una pizzeria d'asporto impugnando una pistola giocattolo del tutto simile a un'arma vera e ha sparato in alto, terrorizzando i dipendenti.

Video: le immagini della follia

Tutto è iniziato intorno alle 20 quando dalla pizzeria, situata in via Moneta, a Besana Brianza, è rimbombato il rumore dello sparo e l'intera scena è stata ripresa in un video poi finito sui social e diventato virale. Per il protagonista dell'accaduto invece - che al momento pare fosse in stato di alterazione psicofisica forse dovuta all'eccesso di alcol - è scattata una denuncia per accensione ed esplosioni pericolose. L'arma, recuperata da un dipendente del locale che l'ha sottratta al giovane, è stata consegnata ai carabinieri della compagnia di Seregno poi intervenuti sul posto. Si tratta di una pistola giocattolo, con tappo rosso ma del tutto simile a una vera.

FOTO - La pistola sequestrata

I militari hanno avviato gli accertamenti per rintracciare il reponsabile che è stato individuato grazie alle testimonianze dei presenti e alle immagini riprese dal sistema di vidoesorveglianza del locale. Si tratta di un ragazzo di 21 anni di Besana Brianza con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Per il giovane è scattata una denuncia per il reato di accensione ed esplosioni pericolose.