Pitbull azzanna una bambina di due anni: è gravissima

Una bambina di 2 anni è in gravissime condizioni dopo che un cane di razza pitbull l'ha azzannata mentre giocava con la sorellina gemella in casa a Sesto San Giovanni. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, in un appartamento di via Picardi 124.

Il pitbull, riferiscono i colleghi di MilanoToday, ha aggredito e ferito gravemente la piccola di 2 anni e mezzo mentre giocava con la sorellina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e il personale del 118. La piccola è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Bergamo. Illesa l'altra bambina. La zia nel tentativo di sottrarre le nipotine dall'aggressione del cane ha riportato ferite profonde ed è stata trasferita in codice giallo al Niguarda.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Sesto San Giovanni, Ats e il 118. Il pitbull si trova adesso rinchiuso in un canile in attesa delle decisioni delle autorità competenti.