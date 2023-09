L'uomo che ingerisce la droga e che aizza il pitbull contro gli agenti della polizia locale

Quando l’uomo, insieme al suo pitbull, è entrato nel locale l’esercente ha chiamato subito le forze dell’ordine. Il proprietario non riusciva a calmare il cane e i presenti erano spaventati. Il fatto è accaduto a Seregno, nella serata di venerdì 15 settembre. Quando sono arrivati gli agenti della polizia locale il proprietario e il suo cane si erano allontanati: gli agenti li hanno visti in compagnia di altre persone che, non appena hanno notato l’arrivo della pattuglia, sono scappate. L’uomo con il pitbull è stato rintracciato in via Magenta e, secondo quanto riferiscono gli agenti, avrebbe aizzato il cane contro di loro. Nel frattempo ha estratto una busta contenente cocaina e l’ha ingerita davanti ai vigili. Dopo alcuni minuti concitati, il cane è stato calmato mentre l’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 allertati.

L’uomo è stato perquisito e gli agenti gli hanno trovato addosso un bilancino di precisione. Inoltre dalle verifiche è emerso che aveva precedenti (tra cui una violenza sessuale), ed era destinatario di provvedimenti emessi dalla questura di Vicenza: due ordini di rintraccio e un avviso orale. Il giovane, classe 1989, originario del Pakistan, residente in provincia di Vicenza ma che soggiorna a Seregno, considerato che era anche in evidente stato di ubriachezza, dopo essere stato trasportato all’ospedale di Desio, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per ubriachezza molesta, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione di sostanze stupefacenti. Immediata la notifica dell'ordine di allontanamento, possibile anche grazie al nuovo regolamento di polizia urbana.