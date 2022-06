Risse, violenza e alcol a minorenni: in arrivo più controlli per la movida a Monza

Risse, degrado, violenza, alcol a minorenni e microcriminalità. Contro le derive della malamovida sono in arrivo più controlli a Monza da parte delle forze dell'ordine. A disporli è stata il prefetto Patrizia Palmisani che ha convocato una riunione tecnica di coordinamento delle Forze di polizia con l’obiettivo di condividereun piano di intensificazione dei servizi di controllo del territorio per prevenire e contrastare possibili episodi di degrado, di illeciti e di condotte di rilievo penale.

“In ogni territorio la ‘movida’ assume una rilevanza primaria non soltanto sul piano sociale, ma anche su quello culturale ed economico” ha spiegato il prefetto Patrizia Palmisani “caratterizzandosi per una dinamica marcatamente aggregativa, è però necessario assicurare che tale fenomeno sia gestito con la massima attenzione anche sul piano della sicurezza, in una prospettiva di integrazione con le caratteristiche di ciascun territorio e di bilanciamento con gli altri interessi della comunità di riferimento”. E ancora “dovranno essere contrastati fenomeni negativi ed eccessi che nulla hanno a che fare con il divertimento, riconducibili semmai all’immagine della ‘malamovida’, come schiamazzi, vendita di alcolici a soggetti minorenni, risse, ubriachezza molesta, furti, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti”. E in centro città in vista dell’estate i controlli aumenteranno. Sono stati infatti disposti “servizi straordinari di prevenzione, sicurezza e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree che si caratterizzano per la capacità di attrarre avventori, soprattutto nelle ore serali”.

Più controlli in centro Monza

Accanto alle forze di polizia ci saranno anche gli agenti della polizia locale per “fornire un contributo decisivo per il presidio delle aree più a rischio” spiegano dalla prefettura. Insieme ai controlli in prefettura è allo studio un piano per promuovere una movida differente, con spazi allestiti per ospitare più clienti seduti così da evitare la malamovida per le strade e la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, “in modo da conciliare l’interesse all’intrattenimento con il diritto al riposo dei residenti”. Tra le ipotesi anche quella di promuovere servizi di vigilanza privata per controllare la regolarità delle attività e i comportamenti degli avventori.

“Qualora un esercizio costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini, è prevista la possibilità per il Questore di sospenderne la licenza” ha spiegato il prefetto Palmisani e proprio nella via della movida monzese recentemente sono stati due i bar chiusi temporaneamente dal questore e nella città di Monza da inizio anno le serrande per motivi di ordine e sicurezza pubblica si sono abbassate per quattro locali.

“La prossima stagione estiva si preannuncia finalmente diversa rispetto alle ultime due, che sono state fortemente caratterizzate dal sistema di misure di contrasto del Covid-19. Sarà molto più simile alle tante che abbiamo conosciuto prima della pandemia, ed anche il divertimento sarà certamente meno condizionato da preoccupazioni e limiti con cui abbiamo convissuto a lungo" ha osservato il Prefetto Palmisani.

"Le Istituzioni continueranno ad operare affinché i cittadini possano trascorrere il proprio tempo libero con serenità e in sicurezza. La libertà di divertirsi non deve però diventare il pretesto per eccessi, abusi o violenze: oltre all’impegno delle Istituzioni, è fondamentale che tutti mantengano comportamenti responsabili e rispettosi delle regole della vita sociale” ha concluso il prefetto.