A Monza sono aumentate le violenze sessuali

Diciannove. Tanti sono stati i casi di violenza sessuale denunciati nell'area di Monza (comuni del circondario compresi) nel 2021. Un dato in aumento, se confrontato con il triennio passato. Nel 2019 infatti erano stati tredici gli episodi registrati.

I dati sono stati presentati giovedì mattina in comune a Monza dove si è svolto il terzo appuntamento – dopo quelli tenutisi a Desio e Vimercate nelle scorse settimane – del ciclo di incontri promosso dal prefetto con i sindaci della provincia che insieme al primo cittadino del capoluogo brianzolo ha coinvolto anche i colleghi di Arcore, Biassono, Brugherio, Camparada, Lesmo, Macherio, Sovico, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al Lambro e Villasanta. Il prefetto – accompagnata dal Presidente della Provincia e dai referenti provinciali delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco – ha tratteggiato un’analisi congiunta delle problematiche del territorio a partire dai dati sull’andamento della delittuosità nell’area riferiti all’anno 2021, confrontati con quelli degli anni 2020 (periodo fortemente influenzato dalle misure anticovid) e 2019.

E mentre in generale è stata registrata una riduzione del 4,08% del numero totale dei reati nel corso del triennio, passati dai 10.923 del 2019 ai 10.477 del 2021, ad aumentare sono state alcune tipologie di reato. E tra queste le violenze sessuali. Mentre calano i reati contro il patrimonio (-6,37%), i furti (-22,34%) e le rapine (-21,77%), crescono gli episodi di maltrattamenti in famiglia (71 nel 2021, a fronte dei 63 casi nel 2019) e le violenze sessuali.

Dati in aumento che, mentre impongono di rivolgere la massima attenzione ai fenomeni sia sul piano preventivo che repressivo, contemporaneamente possono lasciar intravedere una positiva tendenza all’aumento delle denunce da parte delle vittime.

"Dai dati presentati dal Prefetto, dal 2019 al 2021, emerge un calo complessivo del 4% dei reati. Diminuiscono i reati contro il patrimonio e aumentano le violenze sessuali e le truffe informatiche. Numeri che ci impongono di rivolgere la massima attenzione sia sul piano preventivo che repressivo" ha spiegato il primo cittadino di Monza, commentando i numeri. E solo a Monza, nell'ultimo periodo, sono state due le donne vittime di violenza, palpeggiate mentre facevano jogging al parco o telefonavano per strada, da sconosciuti. I maniaci poi, in entrambi i casi, sono stati individuati e arrestati dalla polizia di Stato.

Due ragazze palpeggiate al parco e in strada a Monza

A fine giugno era capitato a una trentenne che stava facendo jogging al parco. Mentre camminava un uomo l'ha bloccata da dietro, l'ha scaraventata a terra e ha tentato di stuprarla, strappandole le mutande. Lei ha urlato e ha richiamato l'attenzione di un'altra donna che a quell'ora della mattinata si trovava tra i sentieri dell'area verde cittadina a camminare. E in pochi istanti è arrivata anche la polizia che ha soccorso la donna e poi ha avviato le ricerche. Pochi giorni dopo l'uomo, un 43enne dello Sri Lanka con precedenti per analoghi reati sessuali, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della questura di Monza.

A inizio settembre poi è successo di nuovo, questa volta in centro città. E il responsabile - un 26enne di origine marocchina - è stato fermato e arrestato. Non ha fatto nemmeno in tempo a scappare perchè è stato bloccato dai poliziotti che hanno sentito le urla della vittima proprio passando di lì, in via Pavoni, per un servizio di controllo. Intorno a mezzogiorno la donna, una 35enne, stava parlando al telefono con un'amica, in strada, quando all'improvviso qualcuno l'ha afferrata per un braccio e l'ha spintonata contro una ringhiera mettendole le mani al collo e iniziando a toccarle le parti intime.