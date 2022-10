Va a pagare tre pizze e dona mille euro: il gesto a sorpresa da Pizzaut

Si sono seduti in tre e hanno mangiato una Cernuscaut, una Easymonza e una Dpcm. Al momento di pagare il conto però qualcuno si è alzato da tavola, ha raggiunto la cassa e senza nemmeno sapere quanto fosse il totale ha voluto pagare mille euro. Anzi donare. Una sorpresa inaspettata per i ragazzi di Pizzaut durante il servizio del pranzo di giovedì 13 ottobre. Un gesto nobile che Nico Acampora, il fondatore del progetto che ha dato vita al primo ristorante gestito da ragazzi con disturbi dello spettro autistico, ha voluto condividere sui social.

"Il signore abbracciato a me oggi è venuto a pranzo da PizzAut, l'ho subito notato per i suoi tatuaggi e per il suo sorriso accogliente" spiega Acampora. "Il signore abbracciato a me fa di professione il Tatuatore...mentre io non ho su tutto il corpo nemmeno un tatuaggio ( lo so che sono una minoranza)... Il signore abbracciato a me oggi ha mangiato la pizza e al momento di pagare ha voluto pagare 1000 euro (mille euro)... Non vi dirò il suo nome, e nemmeno il nome del suo studio perchè il signore abbracciato a me non è in cerca di pubblicità... il signore abbracciato a me crede però che si posso costruire un mondo migliore per tutte le persone autistiche...compreso il suo magnifico bimbo".

"Il signore a me abbracciato non è un Avenger o un eroe della Justice league… sicuramente però è il mio SuperEroe preferito" ha replicato il donatore dal cuore d'oro. "Ci tengo a dire che per pagare 1000 euro tre pizze è stato fondamentale il sostegno di tutti quelli che si sono tatuati domenica durante lo svolgimento della festa di seguro. Grazie a tutti, per la mia famiglia e tante altre famiglie aut è importante sostenere un progetto come questio..Che altro dirvi: Andateci anche voi". La donazione effettuata oltre al contributo di M., di professione tatuatore e papà di un bimbo autistico, è stata resa possibile da una iniziativa organizzata all'interno del suo studio che ha eccezionamente aperto in un giorno di chiusura per tutti coloro che volevano tatuarsi, donando l'incasso a Pizzaut. L'iniziativa ha riscosso un successo incredibile tanto che, per riuscire a soddisfare tutte le richieste, è stato necessario coinvolgere anche un altro professionista.

"In Italia ci sono almeno 600mila persone autistiche e quelle che lavorano si possono contare sulle dita di due mani" ha speigato Acampora. "Pizzaut sta dimostrando che questo è assurdo perchè le persone autistiche non solo sono in grado di lavorare e di farlo anche bene. Non solo nel campo della ristorazione".

La donazione servirà per dar vita al nuovo locale a Monza

La donazione di oggi servirà per finanziare il porgetto di apertura del secondo ristorante di Pizzaut a Monza, all'interno dell'Energy Sping Park. Dopo la consegna delle chiavi avvenuta lo scorso fine giugno ora i lavori per prealizzare il ristorante monzese gestito da ragazzi autistici procedono in maniera spedita. "A fine mese si inizierà con gli interventi all'interno che interesseranno anche l'impiantistica" spiega Acampora. Un investimento che prevede una spesa di circa un milione di euro. Ma il progetto ha conquistato non solo il palato con al pizza buona che fa del bene ma anche il cuore di tanti. E non mancano le richieste per poter portare Pizzaut anche fuori dai confini milanesi e brianzoli.