Un 2 Giugno speciale: i ragazzi di Pizzaut cucinano per i militari dell'Arma

I ragazzi di Pizzaut festeggiano il 2 Giugno con l’Arma. I pizzaioli e cuochi speciali hanno voluto ringraziare i Carabinieri per il lavoro che quotidianamente svolgono, e per il grande servizio reso alla collettività durante la pandemia, cucinando per loro.

Mercoledì 2 giugno i due truck di Pizzaut hanno fatto tappa nella caserma dei Carabinieri di Cassina de Pecchi, il comune dove un mese fa è stata inaugurato il locale Pizzaut, la prima pizzeria in Italia gestita da persone autistiche. Un comune tanto caro ai ragazzi dove stanno anche imparando a muoversi in autonomia tra le strade, i negozi e utilizzando i mezzi pubblici.

Grande l’emozione di Nico Acampora, fondatore di Pizzaut, dei ragazzi e dei familiari quando i militari hanno aperto le porte della loro casa. “All’inizio Matteo, il nostro pizzaiolo, era intimorito – racconta Nico Acampora -. Aveva paura che la pizza non fosse di gradimento, e temeva che i militari lo arrestassero”. Impossibile fallire per Matteo e i suoi compagni di cucina: i carabinieri di Cassina de Pecchi hanno ampiamente apprezzato la bontà delle pizze preparate, sfornate e servite dai ragazzi.

Il cortile della caserma trasformato in un ristorante all’aperto con alcuni tavoli perfettamente apparecchiati. Poi gran finale con la torta: una meraviglia di pan di spagna, panna e frutta dove spiccavano i simboli dell’Arma e di Pizzaut.

“Un grazie ai militari dell’Arma di Cassina de Pecchi – ha commentato a fine serata Nico Acampora -. È stata una giornata indimenticabile, all’insegna dell’inclusione e dell’amicizia. Grazie ai carabinieri che hanno saputo ascoltare e dialogare, accogliendoci nella loro casa in un clima d’affetto e di familiarità. Un grazie speciale al capitano Verde, al maresciallo Leone, e ai loro superiori che hanno accolto con entusiasmo la nostra richiesta trasformandola in un' esperienza di crescita unica per i nostri figli, felici di aver servito la loro fantastica pizza e soprattutto di avere nuovi amici in cui avere fiducia”.

Le emozioni vissute in quella serata rimarranno indelebili nel cuore dei ragazzi di Pizzaut. Chiacchiere, confidenze e curiosità condivise in modo naturale con gli uomini e le donne in divisa che prestano servizio nella caserma di Cassina de Pecchi. Certi di poter sempre contare su di loro, punti di riferimento per tutta la collettività.