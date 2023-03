In Brianza la legalità finisce in tavola: una pizza dedicata alle vittime della mafia

Mozzarella di bufala campana dop, prosciutto crudo stagionato 24 mesi, olio evo biologico, pomodorini gialli e rossi. E per finire basilico. Sono questi gli ingredienti della pizza legalità ideata, preparata, e servita dai ragazzi di PizzAut. Una pizza preparata con i prodotti coltivati dai giovani dell’associazione Libera Terra sui terreni sequestrati alla mafia e alla camorra. Una pizza presentata da Nando Dalla Chiesa, figlio del compianto generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa morto nel 1982 per mano della mafia.

“La legalità non è una bufala - commenta ironicamente Nico Acampora, il fondatore di PizzAut la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici - è una pizza speciale, che profuma di cooperazione, giustizia sociale, diritti e opportunità. Nasce dall’incontro tra PizzAut nutriamo l'inclusione, Libera Contro le Mafie, Libera Terra e Coop Lombardia”. Un mix di ingredienti dove collaborazione, speranza e sogni di una vita migliore per tutti è possibile. Anche per chi – come i ragazzi autistici – non pensavano di poter mai raggiungere un’autonomia lavorativa come quella che, grazie a PizzAut, già alcuni di loro hanno raggiunto.

“Ogni giorno, tutti insieme, possiamo agire contro le ingiustizie e contro le illegalità - prosegue Acampora -. Questa pizza è dedicata ad Antonio Landieri, ragazzo disabile vittima innocente di una faida di camorra nel quartiere Scampia di Napoli, e a don Peppe Diana, prete assassinato dalla camorra per il suo impegno contro i clan e il malaffare”. Fino al 26 marzo, per ogni pizza ordinata nella pizzeria di Cassina de Pecchi nel Milanese, Coop Lombardia raddoppierà il ricavato a favore di PizzAut. Intanto a Monza è conto alla rovescia per l’inaugurazione del nuovo PizzAut che sorgerà nell’ex area Philips e verrà aperto il 2 aprile.