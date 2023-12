Le telecamere di Rai1 nella pizzeria di Monza. Una giornata speciale quella di venerdì 29 dicembre per Pizzaut, il locale gestito da ragazzi con disturbo dello spettro autistico che dallo scorso 1 aprile 2023 è aperto anche a Monza.

"Una troupe della RAI riprenderà il lavoro di Nico e dei suoi ragazzi mentre a Roma, in studio, papà Enrico a racconterà la storia del progetto PizzAut e dell'inserimento lavorativo di suo figlio Matteo, un lavoro capace di offrire speranza, futuro e dignità ai ragazzi e alle loro famiglie" hanno spiegato da PizzAut, annunciando lo speciale appuntamento televisivo di venerdì 29 dicembre.

A raccontare di Pizzaut e delle storie di chi ha reso possibile la crescita di questa realtà e il percorso di autonomia lavorativa di tanti ragazzi sarà la trasmissione "La volta Buona" in onda dalle 14 su Rai1.

"Sarà tutto in diretta, e per questo siamo un pochino preoccupati, speriamo vada tutto bene. Guardateci in TiVù o veniteci a trovare da PizzAut....l'importante è che ci stiate sempre vicini" scrivono da Pizzaut. E ora non resta che guardare Nico e i suoi ragazzi al lavoro.