Rosso Ferrari. E non solo. Il rosso è anche il colore del pomodoro steso sull'impasto delle pizze di PIzzaut che quest'anno, per la prima volta, è approdata al Gran Premio di Monza per far correre, veloce, anche l'inclusione.

E ad assaggiare la pizza "più buona dell'universo conosciuto", come recita il motto del fondatore del progetto, Nico Acampora, sono stati anche i piloti. E tra loro anche il ferrarista Charles Leclerc.

"Il rosso PizzAut si Mischia con il Rosso Ferrari, sembra uno di quei cieli che si infiammano alla fine di una calda estate. La vista bellissima di Charles Leclerc, pilota Ferrari, che va ad assaggiare la Pizza più Buona della Galassia Conosciuta e si complimenta con Nicolò, uno dei pizzaioli Autistici di PizzAut" ha commentato Nico Acampora, postando sui profili social una foto che ritrae uno dei pizzaioli autistici di Pizzaut insieme al pilota della Ferrari.



"Non è solo una testimonianza...è un modo per dare speranza, per raccontare a tutti che si può fare, si può costruire un mondo migliore. Con il Pilota della Ferrari e con il pizzaiolo Nicolò c'è anche suo padre Giancarlo che fa il volontario da Pizzaut". "Mio figlio Nicolò non usciva di casa prima di PizzAut, ora ha imparato un mestiere, il futuro era scuro e adesso invece ci sono i colori...adesso Nicolò lavora, ha uno scopo tutti i giorni, sta con i suoi colleghi ed amici, e fa esperienze straordinarie...Nicolò è più sereno e felice ed io con lui. Nico Acampora ha fatto una rivoluzione...per noi genitori sarà sempre lui il più grande campione" ha commentato papà Giancarlo. Leclerc non è stato l'unico pilota ad aver assaggiato la speciale pizza. Anche i campioni della Speed Race F3 hanno assaggiato la specialità, accompagnandola con dello champagne stappato per festeggiare.

Sabato si è concesso una tappa al foodtruck Pizzaut anche il cantante dei Maneskin, Damiano David. "Siete una forza, io vi seguo, non smettete mai di impegnarvi e di sognare" ha detto il frontman della band romana ai pizzaioli e ai ragazzi di Pizzaut.