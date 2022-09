Il Gran Premio 'sfratta' i banchetti politici in centro: l'ira di Forza Italia

A due settimane dalle elezioni politiche del 25 settembre, e nel weekend di maggior afflusso in centro a Monza, i banchetti dei partiti politici sono stati 'sfrattati'. Non c'è spazio in centro - dove sono state organizzate le numerose iniziative del Monza Fuori Gp - e stand e gazebi vengono mandati in periferia.

A sollevare la questione è Giuliano Ghezzi, coordinatore cittadino di Forza Italia. Il suo banchetto, che inizialmente doveva essere in centro, viene spostato in via Cavallotti. "Sono furibondo - dichiara a MonzaToday -. La comunicazione ci è arrivata nei giorni scorsi a pochi giorni dal banchetto. Ma è mai possibile che l'amministrazione comunale non sia riuscita a trovare, nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza, un minimo di spazio per stand e gazebi al massimo 2 metri?".

Ghezzi è su tutte le furie. Non ne fa una questione di mancanza di rispetto nei confronti di Forza Italia. I banchetti di tutti i partiti, infatti, si svolgeranno fuori dal centro storico. "Siamo in piena emergenza democratica - aggiunge -. Per noi fare politica è stare in mezzo alla gente. Parlare con le persone e far conoscere alle persone il nostro programma. Un programma che, essendo queste elezioni politiche, non riguarda solo Monza e Brianza ma anche i tifosi che arrivano da tutta Italia".

L'afflusso, nel weekend, sarà quello dei grandi eventi e Forza Italia, così come gli altri partiti, già solleticavano la possibilità di fare campagna elettorale incontrando migliaia di persone che sabato e domenica certamente passeranno per le vie del centro. "Non so se la scelta di far trasferire i banchetti politici fuori dal centro sia dettata dall'inettitudine o dal menefreghismo - conclude -. Mi risulta davvero difficile pensare che non sia stato individuato un piccolo spazio in tutto il centro storico per i partiti".