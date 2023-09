"Buon lavoro a tutti i sindaci impegnati tra un selfie e l'altro in tribuna Vip al Gran Premio"

"Volevo augurare un buon lavoro a tutti i Sindaci, assessori e colleghi consiglieri che in questo momento stanno pasteggiando, tra un selfie e l’altro, sulla tribuna Vip del GP. Mi raccomando cercate di esercitare bene il vostro ruolo e monitorate con attenzione tutto quello che succede: sicurezza, impatto ambientale, viabilità etc". Inizia così la riflessione affidata ai social di Paolo Piffer, consigliere comunale e capogruppo di Civicamente Monza. Una polemica quella relativa alle presenze istiuituzionali al Gran Premio di Monza che porta avanti da anni.

"È ammirevole vedere quanti politici il giorno del Gran Premio siano disposti a sacrificare tempo della propria vita privata per un impegno istituzionale, questo si chiama senso del dovere. Un grazie anche a chi ha utilizzato la propria posizione per farsi dare gratuitamente più biglietti da distribuire ad amici, parenti, associazioni o persone in difficoltà, solo ed esclusivamente per pura generosità. È commuovente. Scusate se anche quest’anno non potrò essere al lavoro lì con voi sugli spalti, ma l’idea di vivere un’esperienza così esclusiva a scrocco dei cittadini mi dà un po’ la nausea, secondo me siamo stati eletti per altro. Ma è un problema mio e me ne rendo conto. Fate bene voi. Buon divertimento e buon lavoro" ha concluso.

Già in passato Piffer aveva più volte sollevato la polemica, facendosi promotore anche di iniziative per chiedere l'abolizione della distribuzione dei biglietti. All'appuntamento del 94esimo Gran Premio d'Italia domenica 3 settembre erano tante le personalità istituzionali presenti, a partire dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. In autodromo anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana e autorità e istituzioni del territorio.