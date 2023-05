La via di Monza dove bisogna spostare le auto (anche se non ci sono impedimenti) per il lavaggio della strada

Il tema del lavaggio strade a Monza continua a tener banco, non solo in consiglio comunale, ma anche sui social. L’ampliamento – dopo la sperimentazione avviata nel quartiere di San Fruttuoso – di allargare il numero delle strade in città dove è possibile posteggiare anche in concomitanza del giorno di pulizia solleva ancora alcune perplessità. Soprattutto quando la strada, pur non avando impedimenti, richiede comunque lo spostamento dell’auto quando passa la spazzatrice. Succede in via Goldoni. La denuncia sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…”.

“Il sindaco Paolo Pilotto e l’assessore Giada Turato - si legge sul post - avevano spiegato che la decisione di mantenere il divieto di sosta delle auto in alcune strade sia dovuta a particolari conformazioni delle strade stesse, che non permettono agli operatori di transitare agevolmente con le lance per pulire sotto i veicoli parcheggiati. Per esempio, come loro stessi hanno riferito, se una strada non ha marciapiede e le auto sono parcheggiate vicino al muro, l'operatore non riesce a passare per pulire col getto d'acqua (o col soffiatore) e quindi le auto devono essere spostate. Fin qui tutto bene. La spiegazione è sensata, logica, inattaccabile”. Ma in via Goldoni (nel tratto dal semaforo di via Marsala fino a via Praga) pur essendo la via dritta, con marciapiedi su ambo le carreggiate, senza alberi sui marciapiedi e nessun impedimento all’operatore con la lancia il divieto di sosta resta.

“Neppure la presenza della scuola giustifica l'obbligo di rimozione delle auto - si legge ancora sul gruppo Facebook che conta oltre 49mila follower -. Visto che il lavaggio strada viene fatto dalle 6 alle 7.30”. I commenti non sono mancati, con molti altri utenti che hanno segnalato casi analoghi anche in altri punti della città.

La redazione di MonzaToday ha contattato direttamente l’assessore all’Ambiente Giada Turato, che ha spiegato il motivo della scelta in quel tratto di via Goldoni. “In sostanza la scelta concernente la tipologia di intervento dipende da vari fattori, tra cui certamente la conformazione delle vie (presenza di segnaletica o alberature, tipologia di parcheggi, ecc.) - ha dichiarato -. Nel caso specifico, però, bisogna anche considerare altre esigenze operative, come il fatto che alcune delle aree di parcheggio presenti nel tratto di via Goldoni prevedono la sosta dei veicoli in senso perpendicolare alla strada, non consentendo l’utilizzo dell’agevolatore in maniera efficace. Inoltre, stante la necessità di intervento in tempi brevi al fine di terminare le operazioni di pulizia prima dell’orario di entrata scolastica, così da evitare intralcio al traffico nonché interferenze tra il passaggio dell’automezzo e il transito degli alunni, è stato necessario optare per divieto di sosta in vigore”.