Il sindaco brianzolo che porta un pezzo di Brianza (da mangiare) a Bruxelles

Una missione a Bruxelles con una delegazione di imprenditori e un pezzo di Brianza, con una eccellenza della tradizione culinaria del territorio, che approda all'Europarlamento. Si è conclusa con successo la missione di due giorni a Bruxelles di una delegazione di imprenditori di Concorezzo in visita al Parlamento europeo. Ad accompagnare la delegazione, il sindaco Mauro Capitanio e l’assessore Walter Magni. La due giorni è stata organizzata dal comune di Concorezzo, in collaborazione con l’eurodeputato Marco Zanni.

Nel programma del 28 e 29 marzo, degli incontri mirati al Parlamento Europeo con i funzionari UE e con l’europarlamentare Marco Zanni per approfondire le opportunità legate ai fondi e ai bandi disponibili per le imprese. Obiettivo della missione anche quello di potenziare la rete fra le aziende del territorio, fortificando il settore imprenditoriale concorezzese a beneficio dell’intera economia locale. La visita del 28 e 29 marzo fa seguito al convegno di ottobre 2022 in Villa Zoia dal titolo dal titolo “Europa e Territorio, fondi e opportunità per le imprese brianzole” a cui avevano preso parte oltre quaranta imprenditori locali.

“La missione a Bruxelles è stata senza dubbio molto positiva- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Oltre alle riunioni in Parlamento, abbiamo infatti partecipato a degli incontri operativi anche nella sede di Regione Lombardia a Bruxelles, in cui i nostri imprenditori hanno potuto stringere contatti utili per approfondire le opportunità presenti nell’ambito di bandi. Non solo. Questi due giorni hanno permesso ai nostri imprenditori di fare rete tra di loro. Si tratta, evidentemente, di un aspetto fondamentale per potenziare l’imprenditoria locale in un’ottica di sviluppo territoriale a beneficio dell’intera comunità. Ricordiamo, infatti, che le imprese concorezzesi rappresentano un’opportunità importante di impiego per tanti nostri concittadini e ci garantiscono un posto d’onore nel panorama economico regionale. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare e che rappresenta una peculiarità importante di Concorezzo, che può vantare decine di piccole e medie imprese con una storia e una tradizione ben consolidata, ma anche realtà ben più grandi che sono nate e cresciute a Concorezzo o che hanno scelto di trasferirsi proprio nel nostro territorio, trovando un terreno fertile per il loro sviluppo. Come Amministrazione comunale per sostenere le nostre aziende, riteniamo dunque nostro dovere ma anche un onore, mettere in campo azioni e iniziative come questa della visita a Bruxelles. Il lavoro, in questo ambito, non si conclude, con questa missione europea. Stiamo già programmando ulteriori azioni concrete e mirate per agevolare i contatti delle nostre aziende, anche con Regione Lombardia, per poter cogliere le opportunità legate ai bandi e allo sviluppo di rete anche in ambito di collaborazioni universitarie. Un grazie all’onorevole Zanni per l’accoglienza e per avere supportato il Comune in questa iniziativa così importante per la nostra città”.

“È stato un piacere ospitare un gruppo di imprenditori del Comune di Concorezzo, accompagnanti dal sindaco Mauro Capitanio- ha commentato l’Eurodeputato Marco Zanni-. Dopo aver visitato i palazzi delle istituzioni europee, ci siamo confrontati sulle opportunità di crescita che il territorio deve cogliere attraverso gli strumenti del bilancio europeo. Sono stati dei giorni intensi e produttivi, che ci hanno consentito di consolidare il rapporto tra le realtà locali e il mondo delle istituzioni europee” ha dichiarato l’eurodeputato Marco Zanni.

La polenta di Concorezzo all'europarlamento

Il sindaco Mauro Capitanio, in occasione della visita a Bruxelles è intervenuto anche su una questione che coinvolge in particolare le specificità regionali. “Se a Bruxelles uno dei temi caldi è quello del nutriscore – ha sottolineato il sindaco Capitanio- come Comune per sottolineare l’importanza, invece, del kilometro zero e dell’attenzione alla filiera alimentare e alla specificità locali, abbiamo voluto portare un prodotto tanto buono quanto a km 0 come Nostrana, la polenta di Concorezzo. Un segno della necessità di non uniformare la questione alimentare penalizzando le nostre preziose DOC, DOP e IGP”.