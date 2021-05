Diminuiscono i ricoveri: in un giorno dimezzati i pazienti covid al Policlinico

In ventiquattro ore dimezzati i pazienti covid ricoverati al Policlinico di Monza.

Buone notizie dal nosocomio di via Amati. Nella giornata di mercoledì 26 maggio sono 20 i pazienti con covid ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva). Il bollettino del giorno precedente era di 38 degenti covid (sempre 2 in terapia intensiva). Solo un mese fa erano 54 (di cui 6 in terapia intensiva).

Dati pressoché uguali a quelli di ieri arrivano dall’Asst Brianza. Il bollettino quotidiano di mercoledì 26 maggio registra 94 persone con covid (il giorno precedente erano 95). All’ospedale di Vimercate sono ricoverati 45 malati covid (di cui 3 in terapia intensiva e 5 che necessitano del casco cpap), a Desio 33 (di cui 2 in terapia intensiva e 6 che necessitano il cpap), e a Carate 16. Alle 11.30 non si registravano pazienti covid in Pronto soccorso in attesa di ricovero.

Intanto prosegue senza sosta la campagna vaccinale.