Il 60enne che aveva in casa mezzo kg di droga e 10mila euro in contanti

Quando gli agenti della polizia di Stato hanno perquisito l’appartamento hanno trovato mezzo kg di droga e 10mila euro in banconote di vario taglio presumibilmente frutto di attività illecite. L’uomo - un 60enne originario del Marocco e già noto alle forze dell’ordine - è stato arrestato ed è stato messo a disposizione delle Procura della Repubblica di Monza.

Il fatto risale a ieri, lunedì 20 febbraio, quando le pattuglie della squadra mobile della questura hanno fermato per un controllo un uomo di 40 anni, originario del Marocco, che aveva appena acquistato della droga e che alla vista dei poliziotti cercava di allontanarsi in bicicletta in via Ghilini. Dai controlli l’uomo risultava senza fissa dimora e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e lesioni. I poliziotti gli hanno trovato alcune dosi di cocaina (per un totale di circa 5 grammi) che aveva appena acquistato da un connazionale. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanza stupefacente.

Nel frattempo gli agenti sono risaliti al 60enne con precedenti di polizia per reati inerenti gli stupefacenti ed in attesa di rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Quando sono giunti nella sua abitazione hanno trovato e sequestrato 3 panetti di hashish di 100 grammi l’uno all’interno di un sacchetto di juta, diverse confezioni di hashish in pezzetti per ulteriori 30 grammi circa, oltre a 125 grammi di cocaina già divisa in dosi. Inoltre hanno trovato 10mila euro in contanti, in banconote di vario taglio che presumibilmente sono frutto dell’attività illecita. “Sussistendo la flagranza del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e hashish, ex art.73 DPR 309/90 Testo Unico Stupefacenti, il 60enne marocchino veniva tratto in arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Monza”, fanno sapere dalla questura di Monza.

Nel frattempo il questore Marco Odorisio ha già attivato l’ufficio Immigrazione della questura per l’istruttoria del relativo procedimento di revoca del permesso di soggiorno, all’esito della definizione del procedimento penale, nei confronti dei due cittadini marocchini. Inoltre, nell’ambito dell’articolata indagine denominata “Icaro” condotta dalla Squadra Mobile della questura, nella mattinata del 19 febbraio, a seguito di ulteriori accertamenti, gli agenti rintracciavano ed arrestavano a Novara un 26enne originario del Marocco, destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, resosi irreperibile nella mattinata del 16 febbraio al momento dell’operazione di Polizia Giudiziaria. L’uomo dopo gli atti di rito, veniva associato presso la casa circondariale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.