Attimi di tensione a Monza a Santo Stefano, nel bar interviene la polizia

Le sirene delle volanti giunte a Cederna nel pomeriggio di martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, non sono passate inosservate e in tanti si sono affacciati alle finestre o si sono riversati in strada per vedere che cosa stesse accadendo e perchè nei pressi di un bar in via Luca della Robbia fossero arrivate diverse auto della polizia.

Un pomeriggio movimentato quello della scorsa giornata in città, con l'intervento degli agenti della questura di Monza dopo una richiesta giunta per un uomo, parso visibilmente ubriaco, che avrebbe perso il controllo. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, l'uomo avrebbe dato in escandescenze e, fermato dagli agenti, non si sarebbe placato, danneggiando anche la vettura di servizio.

In merito alla dinamica dell'accaduto MonzaToday ha chiesto informazioni alle forze dell'ordine intervenute e siamo in attesa che venga divulgata una nota ufficiale per la ricostruzione dei fatti e i risvolti del fermo.