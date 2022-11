La polizia di Stato commemora i suoi caduti

La messa e un momento di ricordo e di commemorazione. Così la polizia di Stato di Monza ha voluto celebrare i suoi uomini e le sue donne che ci hanno lasciato.

Oggi, 2 novembre, alle 11 in occasione della giornata di ricordo dei defunti, nel piazzale della questura di Monza il questore, Marco Odorisio, alla presenza dei funzionari e del personale in servizio, ha deposto una corona d’alloro accanto alla lapide dedicata ai caduti della polizia. Il toccante momento è stato accompagnato dal silenzio di ordinanza e dalla preghiera recitata da don Luigi Bernardini, cappellano della polizia di Stato.

Poi la Messa nella chiesa monzese di Santa Maria in Strada. Durante la celebrazione il cappellano ha ricordato che ‘Il tempo guarisce le ferite, il ricordo accorcia le distanze, pregare per i defunti ci rende uniti nel ricordo di chi non c’è più e di chi ha perso la vita per adempire il proprio dovere per il bene comune’.