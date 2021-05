La polizia spiega agli studenti come non cadere nella rete del cyberbullismo

Gli agenti della Polizia di Stato di Monza salgono in cattedra e spiegano agli studenti brianzoli a come non cadere nella trappola del cyberbullismo.

Nella mattinata di giovedì 20 maggio gli agenti hanno partecipato (virtualmente) all'evento "Non cadere nella rete" e hanno incontrato a distanza gli studenti di terza media e del biennio delle superiori di alcuni istituti scolastici presenti nel territorio della provincia.

Durante l'incontro - organizzato dalla Questura e dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e della Brianza, con la partecipazione del Compartimento della Polizia Postale della Lombardia - sono stati toccati temi di grande attualità in relazione ai pericoli che i nostri ragazzi i corrono navigando in “rete” ed ai comportamenti da tenere, o da non tenere, per non “cadere nella rete”.

Inoltre, sono stati forniti utili elementi di conoscenza in ordine ai presidi di prevenzione e repressione dei reati presenti sul territorio ed alle possibili azioni di tutela.