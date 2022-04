La polizia blocca la strada per far passare gli anatroccoli

La volante ferma il traffico e fa attraversare la strada a una famiglia di anatroccoli che passeggiava tranquillamente lungo viale Cesare Battisti. Un intervento molto particolare quello che nella giornata di lunedì 4 aprile ha visto coinvolti gli agenti della questura di Monza.

In mattinata è arrivata alla sala operativa la segnalazione della presenza tra viale Cesare Battisti e viale Brianza di una mamma anatra con i suoi sei anatroccoli al seguito. Passeggiavano tranquillamente lungo il vialone. Ma c'era il rischio che attraversando lo stradone potessero essere investiti, e causare un incidente. Immediata la segnalazione all'Enpa di Monza che, però, in quel momento non aveva volontari disponibili per il recupero e la messa in sicurezza della famigliola.

A quel punto è intervenuta una volante della questura di Monza che ha fermato il traffico in entrambi i sensi di marcia: mamma anatra e i suoi piccoli hanno potuto attraversare in totale sicurezza e dopo pochi minuti la viabilità è ripresa senza problemi. Gli agenti hanno "scortato" la simpatica famigliola fino al parco, per poi lasciarla passeggiare tranquilla nel più sicuro polmone verde monzese.