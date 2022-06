Poliziotti salvano cuccioli affamati e assetati che vagavano per i campi

La segnalazioni era arrivata da alcuni cittadini che avevano notato tra i campi di via Ticino, a Monza, quel gruppetto di cani bianchi che vagavano sotto al solleone.

A quel punto la telefonata alle forze dell'ordine e l'arrivo provvidenziale di una squadra degli agenti della squadra volante della questura di Monza. Il fatto è accaduto nella mattinata di mercoledì 15 giugno. I poliziotti hanno cercato i cani seguendo le indicazioni che avevano fornito i residenti. Hanno girato per le strade del quartiere, poi finalmente sono riusciti a rintracciare i cani che camminavano in via Tevere.

I cuccioli recuperati (Bennati Foto)

Gli animali, visibilmente affaticati dalla forte canicola, si sono lasciati avvicinare dagli agenti che li hanno messi immediatamente in sicurezza. I cuccioli erano accaldati e assetati. Ma tra le braccia dei poliziotti hanno capito di essere al sicuro. Gli uomini della questura hanno immediatamente provveduto a rifocillarli e a dissetarli. Poi il trasferimento al canile Fusi di Lissone.

I cuccioli sull'auto della polizia (Bennati Foto)