Nel weekend tre denunce per guida in stato d'ebbrezza, e otto sanzioni ad automobilisti al telefonino

Fine settimana di intenso lavoro per la polizia stradale di Monza e Brianza. Sono scattate tre denunce per guida in stato di ebbrezza, e otto sanzioni contro conducenti pizzicati al telefonino mentre erano alla guida dell’auto.

Tre le denunce per guida in stato di ebbrezza: una contro un cittadino svizzero fermato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. All’uomo è stata ritirata la patente, sequestrata la vettura ed è scattata la denuncia in stato di libertà. Gli altri due automobilisti avevano un tasso alcolemico inferiore a 0,80 g/l.

Otto le sanzioni nei confronti di automobilisti che erano al telefonino. Se il reato viene reiterato nel biennio della sanzione è prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

In questo weekend sono aumentati gli incidenti stradali: sabato lungo la SS36 a Desio un incidente con due feriti, e nel pomeriggio a Veduggio con Colzano un altro incidente, fortunatamente senza feriti. Ma in entrambi i casi si sono subito create lunghe code. Incidenti anche lungo la Tangenziale Nord ed Est di Milano: tre incidenti dove, all’origine, c'è la mancanza di prudenza.