Ragazza di 18 anni rischia di annegare: salvata da un poliziotto che tornava a casa

Ha capito che doveva intervenire e lo ha fatto. Evitando una tragedia. Un agente dell’ufficio immigrazione della questura di Milano lunedì sera ha salvato la vita a una ragazzina di 18 anni che stava rischiando di affogare nel Naviglio Martesana.

L’agente, 34 anni, stava tornando a casa insieme alla fidanzata, quando - verso le 20.30 - sulla via Padana Superiore a Bellinzago Lombardo ha notato alcune macchine ferme a bordo strada con gli automobilisti che guardavano nel canale d’acqua a bordo strada. Appena il poliziotto ha visto la giovane in difficoltà, si è tuffato ed è riuscito a portarla in salvo.

La ragazzina, residente a Monza, è stata poi accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate. Sembra che poco prima avesse assunto delle sostanze stupefacenti: le forze dell’ordine stanno ora cercando di capire se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.