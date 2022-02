Polpette avvelenate al parco: cagnolina salva per miracolo

A Mirtilla è andata bene. La prontezza della sua proprietaria e la corsa dal veterinario hanno evitato il peggio. La cagnolina, fortunatamente, non ha riportato serie conseguenze e per le prossime tre settimane dovrà assumere solo una vitamina. Ma sarebbe potuta finire in modo ben più tragico.

Ennesimo episodio di polpette avvelenate abbandonate in un parco pubblico. Il fatto è accaduto stamattina, lunedì 7 febbraio, a Desio, in zona Spaccone vicino al monumento dedicato a padre Andrea. "Mi sono avvicinata per vedere che cosa stava annusando Mirtilla e mi sono accorta che per terra c'erano diverse polpette - racconta la proprietaria del cane -. Ho subito allontanato la mia Mirtilla, recuperato le polpette e avvisato Ats".

La corsa dal veterinario. "Fortunatamente Mirtilla sta bene - prosegue -. La cosa importante è intervenire tempestivamente. I sintomi spesso arrivano anche dopo ore". Nel frattempo la proprietaria di Mirtilla ha aperto una delle polpette per vedere se ci fosse del veleno visibile anche ad occhio nudo. "Solitamente hanno un colore rosso o blu. In questo caso probabilmente si tratta di topicida in polvere che non si vede ad occhio nudo. Adesso toccherà all'Ats eseguire le analisi del caso".

Non è la prima volta che a Desio accadono episodi di questo tipo che, non solo mettono a repentaglio la vita degli animali, ma potrebbero rivelarsi molto pericolosi anche per i bambini. Episodi simili anche in altre aree verdi e nell'area cani vicino all'Esselunga. Ma anche nel resto della Brianza con bocconi avvelenati gettati in giardini pubblici, ma anche privati.