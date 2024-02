Quella polvere sulle auto parcheggiate in strada (e non solo): "In corso accertamenti"

Un velo di polvere di cenere grigia e bianca sulle auto parcheggiate in strada. Questo l'insolito risveglio per alcuni monzesi venerdì mattina. I residenti del quartiere Libertà, al confine con Concorezzo, scendendo in strada a prendere le proprie vetture per andare al lavoro hanno trovato sui mezzi una patina di polvere mista a cenere. E con tutta probabilità si tratta di residui depositatisi in seguito al grosso incendio divampato nella notte a Concorezzo, nell'area industriale di via primo Maggio dove hanno sede diverse aziende.

Sono stati cinque i capannoni danneggiati dalle fiamme che hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco a aprtire dalla mezzanotte e mezza di venerdì, con 60 uomini al lavoro e decine di mezzi insieme a carabinieri, protezione civile e soccorsi del 118 allertati in via preventiva.

Venerdì mattina è iniziato anche il monitoraggio da parte di Arpa Lombardia con i rilievi tecnici per la qualità dell'aria. Proprio ad Arpa Lombardia MonzaToday ha chiesto se i depositi di cenere e polvere sulle auto in zona potessero essere collegati all'incendio. "Sono in corso i dovuti accertamenti" hanno precisato da Arpa. Nell'incendio sono state coinvolte diverse attività tra cui un carrozziere con deposito gomme e altre sedi, tra azienda di forniture di ristorazione, computer e un deposito con materiale vario.

I rilievi Arpa

"Con strumentazione portatile nelle aree abitate limitrofe sono state effettuate la prime misure speditive: non risultano valori critici per i parametri misurati. Ci attendiamo comunque in aria gli inquinanti tipici della combustione dei materiali oggetti del rogo che, essendo in forma gassosa, tenderanno a rarefarsi in atmosfera". E ancora: "Si rivela l’odore tipico correlato al materiale bruciato, prevalentemente pneumatici e plastica" specificano da Arpa.



"È in azione il Gruppo Specialistico Contaminazione Atmosferica che ha posizionato il campionatore ad alto volume nei pressi della scuola elementare di Via Ozanam, campionatore che consentirà di analizzare i microinquinanti (diossine e furani). Secondo i meteorologi di Arpa al momento sulla regione insistono ancora condizioni di stabilità atmosferica con ventilazione scarsa o assente negli strati bassi e precipitazioni assenti. Le stazioni meteorologiche della rete di monitoraggio attive nel raggio di circa quindici km dalla zona dell'incendio hanno registrato nelle ultime ore venti molto deboli. Per le prossime ore non sono attese variazioni di rilievo riguardo alle generali condizioni di scarsa ventilazione".

Intanto a Concorezzo proseguono le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco e il sindaco, Mauro Capitanio, ha invitato i cittadini a tenere le finestre chiuse. Appello che è stato condiviso anche dai primi cittadini dei comuni limitrofi a partire da Agrate Brianza.