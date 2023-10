Vigili del fuoco in centro Monza: principio di incendio e tanti curiosi

Un principio di incendio, senza nessuna conseguenza per persone o strutture, e tanta curiosità. Non è passato inosservato il dispiegamento di mezzi di emergenza in centro Monza sabato pomeriggio. Intorno alle 17 in via Vittorio Emanuele II sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco insieme al personale della polizia locale.

A far scattare la richiesta di soccorso, secondo quanto al moemnto ricostruito, è stata la segnalazione relativa a un principio di incendio che si sarebbe originato - forse a causa di un faretto - negli uffici situati sopra un negozio lungo la via dello shopping monzese, a quell'ora e nel weekend presa d'assalto da cittadini a passeggio. L'area è stata delimitata e l'intervento effettuato senza complicazioni o conseguenze. In via Vittorio Emanuele II in via precauzionale è intervenuta anche un'ambulanza del 118: nessuno però ha avuto necessità di trasferimento in ospedale e non si sono registrati feriti. Nessuna fiamma, solo tanta curiosità.