Gli auguri del comandante e dei bimbi per i 15 anni dei vigili del fuoco di Vimercate

I disegni colorati dei più piccoli che hanno tratteggiato i loro "eroi" sui fogli bianchi e le parole di stima e augurio del comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza Claudio Giacaolone per festeggiare il traguardo dei 15 anni di attività del Distaccamento di Vimercate.

Operativo sul territorio dal marzo 2006, il distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Vimercate oggi compie 15 anni. Per il comandante Giacalone si tratta di "un importante presidio che veglia sulla sicurezza dei cittadini nel cuore della provincia, in una delle aree più urbanizzate ed industrializzate d’Italia”.

Quasi 9mila gli interventi che hanno visto impegnati i pompieri del distaccamento di via Brianza, a Vimercate: tutti portati a termine con professionalità e impegno. Anche in un periodo difficile di emergenza sanitaria. A loro anche i più piccoli - in occasione di questa ricorrenza - hanno voluto far arrivare i loro colorati auguri.

“….I cambiamenti non ci spaventano, noi siamo così e così vogliamo sentirci dei pompieri che portano un sorriso laddove da sorridere proprio non ci sarebbe…” scrivono nel messaggio rivolto alla cittadinanza i pompieri di Vimercate sul loro sito. E in questi anni di sorrisi e mani tese per aiutare ce ne sono stati molti.