Georadar in funzione, analisi su legni e intonaci e rilievi tecnici. Il ponte di San Rocco a Vimercate "osservato speciale". Hanno preso il via in città le operazioni di studio e rilevamento dello stato di fatto della struttura di epoca romana. Nelle scorse settimane il municipio aveva annunciato l'avvio degli interventi che in questi giorni sono in corso e le operazioni, con la strumentazione specifica, non è passata inosservata. I monitoraggi proseguiranno fino a giovedì 11 maggio con i tecnici al lavoro, hanno fatto sapere dal comune. Il municipio ha condiviso alcune foto delle operazioni con la strumentazione in funzione per avere un quadro dettagliato dello stato di salute del ponte di origini romane. "Dopo le misurazioni esterne si passerà all'analisi delle fondazioni da parte di archeologi" hanno precisato.

Le modifiche alla viabilità

Le verifiche strutturali sull'antico ponte romano San Rocco a Vimercate sono state decise per valutare i prossimi interventi di consolidamento e messa in sicurezza. Fino giovedì 11 maggio, dalle 8.30 alle 18, il ponte sarà chiuso al transito ai veicoli e ai pedoni.

La chiusura al transito non è la prima che riguarda il ponte sul Molgora e che collega via San Rocco e Via Cavour. Precedentemente era già infatti stato chiuso a novembre. Lo scopo della verifica servirà a chiarire se la struttura, con parte più antica risalente all’epoca romana e quella fortificata risalente al medioevo, sia ancora nelle condizioni di poter sostenere il transito dei veicoli in ingresso e uscita dal centro storico di Vimercate. Così come ora accade.