Temporale e vento forte, a Brugherio il ponteggio crolla sulle auto

Temporale, vento, pioggia abbonante e danni. Il maltempo che nel tardo pomeriggio di martedì 24 maggio si è abbattuto su Monza e la Brianza ha causato disagi e provocato danni. A Brugherio, in via Italia, un ponteggio a causa del vento è caduto su alcune vetture parcheggiate nel tratto.

L'episodio è avvenuto verso le 18 e sul posto, all'incrocio con via Manin, è intervenuta na pattuglia della polizia locale di Brugherio. A distaccarsi e cedere sulle auto in sosta è stato un ponteggio alto poco meno di due piani ed esteso per circa 50 metri. Il trabattello si è abbattuto al suolo, finendo sui veicoli che hanno riportato danni ingenti.

In via Italia sono intervenuti anche i tecnici comunali e l'impresa che stava effettuando i lavori per la messa in sicurezza. "Anche a causa del maltempo al momento in atto, che ha favorito un minor numero di persone in strada, nessuna persona è stata coinvolta. Sono in corso accertamenti sull'accaduto" precisano dal comando di polizia locale di Brugherio.

Oltre 20 interventi in poche ore

Una serata di super lavoro anche per i vigili del fuoco martedì a Monza e sulla Brianza. Il maltempo, con una bomba d'acqua, ha colpito diversi comuni brianzoli oltre al capoluogo, paralizzando anche il traffico. Strade allagate, alberi caduti e disagi: sono state tantissime le chiamate con richiesta di intervento giunte alla centrale operativa dei vigili del fuoco in pochi minuti.

Le squadre del comando provinciale dei pompieri di Monza sono state impegnate in diversi interventi. In meno di tre ore i vigili del fuoco hanno portato a termine più di venti emergenze e criticità per porre rimedio ai danni provocati dal forte vento e dalla pioggia. Le richieste sono arrivate un po' da tutta la provincia anche se la maggior parte delle criticità si sono verificate a Monza dove sono cadute anche delle piante, una in via Gallarana.

Dalla sede centrale dei vigili del fuoco e dai distaccamenti sono state impegnate otto squadre: sei autopompe e due autoscale. "Passata l'ondata di maltempo la situazione è tornata alla normalità e al momento del presente comunicato tutte gli interventi sono stati portati a termine" hanno precisato dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza.