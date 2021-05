Un porno "reale", in rete un video hard girato davanti alla Reggia di Monza

L'incontro hot in pieno giorno con effusioni esplicite e atti osceni davanti a uno dei simboli del capoluogo brianzolo sono finite in rete

Quasi due milioni di visualizzazioni online su un sito per adulti. Hanno lasciato sgomenti in tanti le immagini postate in rete di un incontro "piccante" avvenuto davanti alla Villa Reale che ritrae un uomo e una donna alla Reggia di Monza, nel Cortile d'Onore oltre il cancellone chiuso e poi lungo il viale di ingresso della Reggia a ridosso della cancellata del Roseto, scambiarsi effusioni e consumare un rapporto sessuale.

Un video porno girato in pieno giorno che non sembra però essere molto recente. Sullo sfondo vicino alla Reggia si intravede l'opera del maestro Pistoletto "I temp(l)i cambiano" che da qualche tempo non è più presente nel cortile d'ingresso quindi il video potrebbe essere un po' datato. Al di là dei dubbi relativi alla collocazione cronologica delle immagini a lasciare attoniti è la permanenza in rete di un filmato esplicito girato in pieno giorno in un luogo simbolo di cultura e di storia presidiato anche da telecamere di sicurezza.

A postare le immagini per primo è stato il sito BrianzaChannel. Dopo i saluti di circostanza tra i due, iniziano gli abbracci i baci e poi la passione sembra diventare irrefrenabile. Inequivocabili le immagini. E anche le eventuali violazioni di cui potrebbero poter rispondere i due protagonisti che vanno dall'ingresso all'interno di una proprietà privata fino agli atti osceni in luogo pubblico.